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Суббота, 21.03.2020
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Наполи хочет купить лидера Фиорентины

Наполи хочет купить лидера Фиорентины
10:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Клуб из Неаполя хочет купить Кастровилли.

Наполи готов заплатить 40 миллионов евро за хавбека Фиорентины Гаэтано Кастровилли.

Сообщается, что неаполитанцы пытались подписать 23-летнего итальянца еще в январе, но нарвались на отказ от руководства Фиалок.

В нынешнем сезоне Кастровилли сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

На сегодняшний день чемпионат Италии приостановлен в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Италия — на втором месте в мире по числу зараженных.

Ливерпуль нацелился таланта Лилля

На перерыв в чемпионате подопечные Дженнаро Гаттузо ушли на шестом месте в турнирной таблице Серии А.

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Наполи, Серия А, Фиорентина, Кальчо, Гаэтано Касровилли.
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