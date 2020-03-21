Наполи хочет купить лидера Фиорентины

Новости спорта:Клуб из Неаполя хочет купить Кастровилли.

Наполи готов заплатить 40 миллионов евро за хавбека Фиорентины Гаэтано Кастровилли.

Сообщается, что неаполитанцы пытались подписать 23-летнего итальянца еще в январе, но нарвались на отказ от руководства Фиалок.

В нынешнем сезоне Кастровилли сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

На сегодняшний день чемпионат Италии приостановлен в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Италия — на втором месте в мире по числу зараженных.

На перерыв в чемпионате подопечные Дженнаро Гаттузо ушли на шестом месте в турнирной таблице Серии А.