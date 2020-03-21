Интер и Милан поведут борьбу за вратаря Удинезе (Видео)

Новости спорта:Лидер Удинезе заинтересовал лучшие клубы Италии.

Два топ-клуба Италии "Интер" и "Милан" хотят купить вратаря "Удинезе" аргентинца Хуана Муссо.

Руководство "Интера" видят в нем замену Самиру Хандановичу. В стане "россонери" обеспокоены возможным уходом Джанлуиджи Доннаруммы. Муссо считается одним из лучших вратарей Серии А.

К слову, вратарем интересуется и лондонский "Челси". В составе "аристократов" не совсем довольны Кепой, у которого напряженные отношение с Фрэнком Лэмпардом.

Один из лучших матчей сезона он провел против "Вероны"

Предыдущим клубом Хуана был аргентинский "Расинг".