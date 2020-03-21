Защитник Интера может перейти в МЮ

Новости спорта:Манчестер Юнайтед собирается усилить линию защиты покупкой Диего Година.

Защитник "Интера" Диего Годин попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает издание Corriere Dello Sport.

Уругвайский центрбек рассматривает возможность ухода из "Интера", и "красные дьяволы" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить его по окончании сезона.

Английский клуб уже хотел подписать опытного игрока минувшим летом, но он решил перебраться на Сан-Сиро.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 25 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" также заинтересован в подписании полузащитника Тома Лемара.