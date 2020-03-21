МЮ и МС объединились для помощи пострадавшим от коронавируса

Новости спорта:Клубы совместно пожертвовали 100 тысяч фунтов продовольственным банкам.

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити показали, что в тяжелые моменты нужно объединятся.

Клубы пожертвовали по 50 тысяч фунтов 19 местным продовольственным фондам для защиты социально уязвимых групп населения в борьбе с коронавирусом, сообщает Independent.

МЮ и Ман Сити поддержали инициативу болельщиков обеих команд, которые проводили сбор средств для пищевых банков в дни матчей, но сейчас не делают этого из-за приостановки сезона.

Ранее сообщалось, что президент Спортинга намерен своими силами спасать людей от коронавируса.