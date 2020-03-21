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Эвертон хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Италии

Эвертон хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Италии
21:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Карло Анчелотти хочет приобрести звездного итальянца.

Руководство "Эвертона" в ближайшее трансферное окно намерено усилить состав нападающим римского "Лацио" Чиро Иммобиле. На приобретении 30-летнего итальянца настаивает главный тренер команды из Ливерпуля Карло Анчелотти, сообщает 90min.

В нынешней кампании Иммобиле забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач в 26 матчах итальянской Серии А. Форвард "орлов" является лучшим бомбардиром турнира и занимает пятое место по количеству голевых пасов.

Контракт Чило с "Лацио" рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.

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"Эвертон", набрав 37 очков в 29 встречах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Карло Анчелотти, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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