Эвертон хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Италии

Новости спорта:Карло Анчелотти хочет приобрести звездного итальянца.

Руководство "Эвертона" в ближайшее трансферное окно намерено усилить состав нападающим римского "Лацио" Чиро Иммобиле. На приобретении 30-летнего итальянца настаивает главный тренер команды из Ливерпуля Карло Анчелотти, сообщает 90min.

В нынешней кампании Иммобиле забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач в 26 матчах итальянской Серии А. Форвард "орлов" является лучшим бомбардиром турнира и занимает пятое место по количеству голевых пасов.

Контракт Чило с "Лацио" рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.

"Эвертон", набрав 37 очков в 29 встречах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.