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Ибрагимович может уйти из футбола (Видео)

Ибрагимович может уйти из футбола (Видео)
02:05 Сегодня Телеграф Эпоха футбола Фото: Твиттер

Новости спорта:Златан Ибрагимович близок к завершению карьеры.

Звезда итальянского Милана Златан Ибрагимович, скорее всего, нынешним летом уйдет из большого футбола.

Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport, ссылаясь на свои источники.

Футболист защищал цвета клуба с 2010 по 2012 год, а в январе этого года вновь вернулся в команду. В общей сложности на его счету 69 матчей в чемпионате Италии за Милан, в которых он забил 45 мячей.

За карьеру Златан защищал цвета Мальме, Аякса, Ювентуса, Интера, ПСЖ и Лос-Анджелес Гэлекси.

Как мы сообщали ранее, у легендарного Паоло Мальдини выявили коронавирус.

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Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Новости спорта, Новости футбола.
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