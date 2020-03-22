Бавария собирается выкупить игрока Интера

Новости спорта:Мюнхенская Бавария намерена выкупить хорвата Ивана Перишича.

Бавария» готова выкупить у миланского "Интера" хорватского полузащитника Ивана Перишича, выступающего за мюнхенский клуб на правах аренды, однако хочет снизить сумму трансфера с € 20 млн, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

Сейчас клубы ведут переговоры и пытаются найти устраивающее всех решение. В текущем роызыгрыше Бундеслиги Перишич провёл за "Баварию" 15 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Хорват выступает за "Баварию" с 13 августа 2019 года. Ранее, помимо "Интера", Перишич также играл за французский "Сошо", бельгийские "Руселаре" и "Брюгге", а также немецкий "Вольфсбург".

В составе сборной Хорватии в 2018 году вышел в финал чемпионата мира, проходившего в России