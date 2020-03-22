Шевченко поддержал итальянцев в борьбе с пандемией коронавируса (Фото)

Новости спорта:Экс-нападающий Милана написал пост в поддержку итальянцев.

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, поддержал Италию в борьбе с эпидемией коронавируса.

Шевченко опубликовал в своём «твиттере» фотографии, на которых фасад здания Киевского городского совета подсвечен цветами флага Италии.

"Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом", – написал Шевченко.

Розыгрыш чемпионата Италии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.

В Италии заболел и друг Андрея Шевченко Паоло Мальдини.