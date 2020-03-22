Итальянские клубы предлагали работу Унаи Эмери

Новости спорта:Унаи Эмери признался, что в новом сезоне может вернутся к работе.

Экс-тренер Арсенала Унаи Эмери выразил готовность вернуться к тренерской деятельности. Как признался сам испанец, у него уже было несколько предложений.

Со слов самого Унаи, наиболее активными были представители Серии А, но он не стал раскрывать, что это были за команды.

За карьеру он возглавлял такие клубы: Альмерия, Валенсия, Спартак, Севилья, ПСЖ и Арсенал.

С Севильей ему удалось трижды подряд выиграть Лигу Европы, а с лондонским Арсеналом дойти до финала, где его подопечные уступили трофей Челси.