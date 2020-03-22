Талантливый венесуэлец пополнит ряды Эвертона

Новости спорта:Эвертон купит Йеферсона Сотельдо.

Игрок сборной Венесуэлы Йеферсон Сотельдо интересен Карло Анчелотти, итальянец видит в нем серьезное усиление для борьбы за высокие позиции в АПЛ.

Сейчас он выступает за бразильский Сантос, где является игроком стартового состава.

В его карьере также были венесуэльский Самора, чилийские Уачипато и Универсидад де Чили.

В 2017 году стал вице-чемпионом мира среди молодежных команд. К слову, 22-летний вингер обладает скромными габаритами, его рост всего 160 сантиметров, но это никак не влияет на решение Эвертона. Скауты уверенны, что АПЛ не является такой «грубой» лигой, который была в начале этого столетия.