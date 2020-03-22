Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
Киевское Динамо продлило карантин (Фото)
Киевское Динамо продлило карантин (Фото)

Роналду прошел тест на коронавирус

Роналду прошел тест на коронавирус
17:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду проверился на коронавирус.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прошёл тестирование на наличие в организме коронавируса, сообщает A Bola.

По данным источника, тест показал отрицательный результат.

Напомним, сейчас Роналду находится на карантине на своей вилле на острове Мадейра, так как трое футболистов "Ювентуса" заразились коронавирусом. Положительный результат показали результаты тестов Даниэля Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе

Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и отдал три голевые передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный капитан Милана заболел на коронавирус
02 Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
03 От коронавируса умер бывший президент Реала
04 Известный боксер пошутил, что у его друзей коронавирус, и их сняли с рейса
05 Игроки Барселоны не против уступить часть зарплаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь