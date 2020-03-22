Вратарь Динамо во время карантина собрал Тадж-Махал из LEGO (Фото)

Новости спорта:Голкипер "Динамо" занял себя во время карантина

32-летний украинский вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко не скучает во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Бойко построил из конструктора LEGO огромную копию индийского мавзолея-мечети Тадж Махал. Памятник архитектуры находится в городе Агра, его строительство было завершено в 1653-м году.

"Решил немного разнообразить свой досуг во время карантина! Друзья, есть огромное количество возможностей занять себя и своих близких в это непростое для всех нас время! Оставайтесь дома и берегите друг друга", — написал Бойко.

В текущем сезоне Бойко провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.