Алиев: Стыдно за нынешнее Динамо (Видео)

Новости спорта:Александр Алиев пообщался с любительницей футбола в Киеве.

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прогулялся по Оболонскому району Киева и поговорил с пожилой болельщицей столичного клуба в рамках нового проекта "Кент":

Болельщица: Это Саша Алиев. Очень хороший был игрок в киевском "Динамо".

Алиев: Вы любите футбол?

Болельщица: С двадцати лет. Милевский тоже мне нравился. Но он не прижился... Шевченко – молодец, вывел сборную на Евро. А вот, что меня не устраивает, так это "Динамо". Играли последний матч с "Десной", так Караваев прямо отдал мяч сопернику: "На, забей нам гол!" Разве так можно играть?

Алиев: Это уровень футболистов...

Болельщица: Да, уровень футболистов. Не понимаю, почему они не могу играть нормально... Теперь, поставили Михайличенко. Он же уже был, и его уже увольняли, когда он не вывел команду в Лигу чемпионов. Теперь снова его поставили. Чем был плохой Хацкевич?

Алиев: Хотели бы, чтобы Милевский вернулся в "Динамо"?

Болельщица: Если бы у него была хорошая дисциплина... А то, он очень широко жил. Одну машину разбил, другую купил и т.д. А то, что он девочек выигрывает это я знаю.

Алиев: Должны смотреть динамовцы, кто за них болеет, и кто за них переживает. Стыдно должно быть за такое киевское "Динамо". Хоть я этот клуб люблю и уважаю, но, посмотрите, какие болельщики у вас.