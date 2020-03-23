Зинченко рассказал о жизни Манчестера в условиях пандемии коронавируса

Новости спорта:Украинский футболист Александр Зинченко рассказал о ситуации с коронавирусом в Англии.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, как проходит его карантин, а также о ситуации в городе во время пандемии коронавируса.

По словам футболиста, в супермаркетах не хватает некоторых продуктов, но клуб снабжает всеми необходимыми продуктами.

"Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придется ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация. К счастью, Манчестер Сити заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы", - рассказал футболист.

Игрок отметил, что не знает, где находятся его партнеры по клубу и главный тренер.

"У меня нет информации, где находится Пеп Гвардиола, хотя он и живет в 50 метрах от меня. Мы поддерживаем связь с игроками, но не все знают, кто и где находится. Некоторые игроки все-таки улетели, в частности, наши бразильцы и Бернарду Силва, который находится в Португалии. Сегодня я общался с Гюндоганом и он планирует сидеть в Манчестере, потому что это самый безопасный город для него", - сказал футболист.

Зинченко также отметил, что тест на коронавирус делают только при наличии симптомов и отметил, что карантин в Англии, по его мнению, ввели поздно.

"Тест на коронавирус будут делать только тогда, когда появятся какие-либо симптомы. Доктор каждое утро опрашивает игроков и если вдруг у кого-то появляются симптомы, сразу же будут проведены все необходимые процедуры.

Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у нее есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально", - цитирует украинца Великий футбол.