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Эвертон исключает вариант покупки звезды Милана

Эвертон исключает вариант покупки звезды Милана
13:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ириски опровергли возможный переход итальянского кипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Эвертон не заинтересован в переходе голкипера Милана Джанлуиджи Доннаруммы. Отмечается, что тренерский штаб Ирисок уверен в своем основном вратаре — Джордане Пикфорде и не собирается усиливать позицию кипера.

Напомним, что итальянский вратарь россонери близок к уходу из стана россонери ближайшим летом. В услугах игрока заинтересован ряд клубов АПЛ — Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Ранее в покупке вратаря, стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро, были заинтересованы ПСЖ и Ювентус.

Отмечается, что агент игрока, Мино Райола, ведет предварительные переговоры с руководящими персонами всех клубов.

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В текущем сезоне на счету Доннаруммы-младшего 26 матчей в футболке россонери во всех турнирах.

На данный момент Милан занимает седьмую строчку турнирной таблицы Серии А. Напомним, что все европейские лиги, в том числе АПЛ и Серия А, приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Джанлуиджи Доннарумма.
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