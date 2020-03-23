Эвертон исключает вариант покупки звезды Милана

Новости спорта:Ириски опровергли возможный переход итальянского кипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Эвертон не заинтересован в переходе голкипера Милана Джанлуиджи Доннаруммы. Отмечается, что тренерский штаб Ирисок уверен в своем основном вратаре — Джордане Пикфорде и не собирается усиливать позицию кипера.

Напомним, что итальянский вратарь россонери близок к уходу из стана россонери ближайшим летом. В услугах игрока заинтересован ряд клубов АПЛ — Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Ранее в покупке вратаря, стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро, были заинтересованы ПСЖ и Ювентус.

Отмечается, что агент игрока, Мино Райола, ведет предварительные переговоры с руководящими персонами всех клубов.

В текущем сезоне на счету Доннаруммы-младшего 26 матчей в футболке россонери во всех турнирах.

На данный момент Милан занимает седьмую строчку турнирной таблицы Серии А. Напомним, что все европейские лиги, в том числе АПЛ и Серия А, приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.