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Форвард Карпат: В клубе финансовые проблемы

Форвард Карпат: В клубе финансовые проблемы
15:10 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Форвард Карпат Александр Бойчук настроен покинуть львовский клуб.

Нападающий Карпат Александр Бойчук прокомментировал ситуацию в львовском клубе. По его словам, занимаемое последнее место, в том числе, следствие финансовых проблем в клубе

"Я думаю, что подобные результаты стали следствием отсутствия мотивации со стороны руководства клуба. У нас были и есть финансовые проблемы, из-за которых появляются проблемы и в самой команде — это чувствуется на поле. Надеюсь, мы все же сумеем спасти этот клуб от вылета и продолжить выступление в высшей лиге», — сказал Бойчук.

"Контракт я подписал на два года, хотя если сохранить прописку в чемпионате не получится и финансовая ситуация не улучшится, мне придется задуматься и возможном уходе".

Экс-наставник Динамо покинет Локомотив

В нынешнем сезоне 22-летний молдавский форвард провел за Карпаты 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Он перебрался в УПЛ летом прошлого года на правах свободного агента.

Карпаты находятся на последнем месте турнирной таблицы, имея в своем активе лишь 14 очков после 23 сыгранных туров. УПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Бойчук.
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