Одноклубник Ярмоленко получил престижную награду на родине

Новости спорта:Чех Томаш Соучек признан лучшим футболистом своей страны.

Полузащитник сборной Чехии и лондонского "Вест Хэма" Томаш Соучек впервые в своей спортивной карьере был признан лучшим футболистом года в Чехии.

Одноклубник украинца Андрея Ярмоленко опередил стража ворот "Севильи" Томаша Вацлика и хавбека "Герты" Владимира Дариду.

Итоги голосования:

Nejlepším fotbalistou loňského roku se stal Tomáš Souček pic.twitter.com/HZYiL93P7t — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 22, 2020

Отметим, что лучшим чешским наставником стал Индржих Трпишовски, который тренирует пражскую "Славию".

Однако, номинанты не смогли получить свои награды, поскольку торжественная церемония была отменена из-за пандемии коронавируса.