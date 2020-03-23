Звезда Атлетико жестко подколол возлюбленную (Видео)

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17:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Испанский футболист нашел себе занятие в самоизоляции.

Полузащитник мадридского Атлетико Маркос Льоренте придумал новое развлечение во время паузы, связанной с коронавирусом.

Футболист решил устроить розыгрыш своей девушке. Льоренте встал на стул и с помощью швабры зафиксировал стакан под потолком. Затем Маркос позвал Патрисию, попросив ее подержать швабру.

Девушка не отказала в помощи, после чего игрок забрал стул и отошел в сторону.

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Chicos/as para tener una buena convivencia sólo necesitáis un palo y un vaso de agua. A @paddy.8 ya la tengo entretenida un par de días. #RetoDelVasoDeAgua #quédateencasa

Публикация от Marcos Llorente (@marcosllorente)

Напомним, что из-за пандемии коронавируса во многих европейских странах ввели карантин. Чтобы развлечься, многие футболисты начинают придумывать разные челленджи.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Маркос Льоренте.
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