Звезда Атлетико жестко подколол возлюбленную (Видео)

Новости спорта:Испанский футболист нашел себе занятие в самоизоляции.

Полузащитник мадридского Атлетико Маркос Льоренте придумал новое развлечение во время паузы, связанной с коронавирусом.

Футболист решил устроить розыгрыш своей девушке. Льоренте встал на стул и с помощью швабры зафиксировал стакан под потолком. Затем Маркос позвал Патрисию, попросив ее подержать швабру.

Девушка не отказала в помощи, после чего игрок забрал стул и отошел в сторону.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса во многих европейских странах ввели карантин. Чтобы развлечься, многие футболисты начинают придумывать разные челленджи.