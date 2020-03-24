Туалетная бумага для гольфа: Бэйл придумал новый челлендж (Видео)

Вингер Реала Гарет Бэйл оригинально принял участие в популярном челлендже с туалетной бумагой.
Валийский футболист, известный своей любовью к гольфу, использовал туалетную бумагу в качестве лунки, куда загнал клюшкой мяч для гольфа.
Видео:
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Hole in one! @taylormadegolf I nominate @tigerwoods, @rorymcilroy and @thesergiogarcia for the #stayathomechallenge
Смотрите, кто уже поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой. Одним из последних в челлендже принял участие Джесси Лингард, забил "невероятный гол".