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Туалетная бумага для гольфа: Бэйл придумал новый челлендж (Видео)

Туалетная бумага для гольфа: Бэйл придумал новый челлендж (Видео)
09:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Игрок Реала присоединился к популярному челленджу, улучшив его.

Вингер Реала Гарет Бэйл оригинально принял участие в популярном челлендже с туалетной бумагой.

Валийский футболист, известный своей любовью к гольфу, использовал туалетную бумагу в качестве лунки, куда загнал клюшкой мяч для гольфа.

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 Видео:

 
 
 
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Hole in one! @taylormadegolf I nominate @tigerwoods, @rorymcilroy and @thesergiogarcia for the #stayathomechallenge

Публикация от Gareth Bale (@garethbale11)

Смотрите, кто уже поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой. Одним из последних в челлендже принял участие Джесси Лингард, забил "невероятный гол".

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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