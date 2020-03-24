Скачать
Вторник, 24.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

Вот это поворот: Бавария нацелилась на Тер Штегена

Вот это поворот: Бавария нацелилась на Тер Штегена
10:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тот приостановил переговоры о новом контракте с Барселоной.

Бавария заинтересована в подписании вратаря Барселоны Марка-Андре тер Штегена.

Барселона приостановила переговоры с немцем о продлении контракта, действие которого истекает летом 2022 года.

При этом Бавария также вела переговоры с Мануэлем Нойером (контракт — до лета 2021-го) о новом соглашении. В клубе могут отказаться от сотрудничества с основным вратарем ради подписания тер Штегена.

Барселона приостановила переговоры о новом контракте Тер Штегена

Тер Штеген выступает за Барселону с 2014 года и отыграл за блаугранас более 220 матчей во всех турнирах.

Еще в конце декабря, помимо Баварии, за подпись тер Штегена были готовы посоревноваться Ювентус и ПСЖ.

Бавария и Барселона возглавляют таблицы национальных чемпионатов Германии и Испании с отрывом в четыре и два очка соответственно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Марк-Андре тер Штеген.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист-счастливчик: кому "на руку" ситуация с COVID-19
02 Официально: Олимпиада-2020 перенесена
03 Нардеп удостоился высокой спортивной награды
04 "Не понимаю, что происходит": Нурмагомедов - о бое с Фергюсоном
05 Возлюбленная легенды Шахтера: Мне ежедневно желают смерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь