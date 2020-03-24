Вот это поворот: Бавария нацелилась на Тер Штегена

Новости спорта:Тот приостановил переговоры о новом контракте с Барселоной.

Бавария заинтересована в подписании вратаря Барселоны Марка-Андре тер Штегена.

Барселона приостановила переговоры с немцем о продлении контракта, действие которого истекает летом 2022 года.

При этом Бавария также вела переговоры с Мануэлем Нойером (контракт — до лета 2021-го) о новом соглашении. В клубе могут отказаться от сотрудничества с основным вратарем ради подписания тер Штегена.

Тер Штеген выступает за Барселону с 2014 года и отыграл за блаугранас более 220 матчей во всех турнирах.

Еще в конце декабря, помимо Баварии, за подпись тер Штегена были готовы посоревноваться Ювентус и ПСЖ.

Бавария и Барселона возглавляют таблицы национальных чемпионатов Германии и Испании с отрывом в четыре и два очка соответственно.