Реал озвучил трансферные цели на лето

Новости спорта:Сливочные нуждаются в усилении на позицию "девятки".

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд стал главным трансферным проритетом Реала в атаке.

Сливочные твердо уверены в необходимости подписать футболиста на позицию "девятки", и норвежец — первое имя в списке Галактикос.

В феврале появилась информация, согласно которой на Бернабеу уже приступили к обсуждению трансфера Эрлинга с его нынешним клубом.

Другие имена в списке Реала — Тимо Вернер из Лейпцига и Лаутаро Мартинес из Интера. Последнего активно связывают с Барселоной.

После перехода в Боруссию в январе Холанд забил за немецкий клуб 12 голов в 11 матчах во всех турнирах.