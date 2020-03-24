Реал озвучил трансферные цели на лето

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд стал главным трансферным проритетом Реала в атаке.
Сливочные твердо уверены в необходимости подписать футболиста на позицию "девятки", и норвежец — первое имя в списке Галактикос.
В феврале появилась информация, согласно которой на Бернабеу уже приступили к обсуждению трансфера Эрлинга с его нынешним клубом.
Другие имена в списке Реала — Тимо Вернер из Лейпцига и Лаутаро Мартинес из Интера. Последнего активно связывают с Барселоной.
После перехода в Боруссию в январе Холанд забил за немецкий клуб 12 голов в 11 матчах во всех турнирах.