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Реал озвучил трансферные цели на лето

Реал озвучил трансферные цели на лето
11:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Сливочные нуждаются в усилении на позицию "девятки".

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд стал главным трансферным проритетом Реала в атаке.

Сливочные твердо уверены в необходимости подписать футболиста на позицию "девятки", и норвежец — первое имя в списке Галактикос.

В феврале появилась информация, согласно которой на Бернабеу уже приступили к обсуждению трансфера Эрлинга с его нынешним клубом.

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Другие имена в списке Реала — Тимо Вернер из Лейпцига и Лаутаро Мартинес из Интера. Последнего активно связывают с Барселоной.

После перехода в Боруссию в январе Холанд забил за немецкий клуб 12 голов в 11 матчах во всех турнирах.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Тимо Вернер, Лаутаро Мартинес, Эрлинг Холанд.
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