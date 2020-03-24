МЮ намерен выкупить забивного форварда Шанхай Шеньхуа

Новости спорта:Форвард Одион Игало может стать полноценным игроком команды.

Манчестер Юнайтед хочет выкупить нигерийского нападающего Одиона Игало у китайского Шанхай Шеньхуа. Сумма трансфера может составить 15 миллионов фунтов, а сам переход должен состояться следующим летом.

Игало выступает в составе МЮ на правах аренды, срок которой заканчивается 30 мая. Красные дьяволы не платили китайскому клубу за аренду форварда, но взяли на себя часть его зарплаты — 130 тысяч фунтов в неделю из 300 тысяч.

Также МЮ может продлить срок аренды нигерийского нападающего, если сезон в АПЛ продолжится этим летом.

Напомним, Игало стал футболистом Манчестер Юнайтед зимой этого года. С тех пор он сыграл за команду 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.