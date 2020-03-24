Скачать
Вторник, 24.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

МЮ намерен выкупить забивного форварда Шанхай Шеньхуа

МЮ намерен выкупить забивного форварда Шанхай Шеньхуа
14:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Форвард Одион Игало может стать полноценным игроком команды.

Манчестер Юнайтед хочет выкупить нигерийского нападающего Одиона Игало у китайского Шанхай Шеньхуа. Сумма трансфера может составить 15 миллионов фунтов, а сам переход должен состояться следующим летом.

Игало выступает в составе МЮ на правах аренды, срок которой заканчивается 30 мая. Красные дьяволы не платили китайскому клубу за аренду форварда, но взяли на себя часть его зарплаты — 130 тысяч фунтов в неделю из 300 тысяч.

Также МЮ может продлить срок аренды нигерийского нападающего, если сезон в АПЛ продолжится этим летом.

Когда Барселона возобновит тренировки

Напомним, Игало стал футболистом Манчестер Юнайтед зимой этого года. С тех пор он сыграл за команду 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Шанхай Шэньхуа, Новости футбола, Одион Игало.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист-счастливчик: кому "на руку" ситуация с COVID-19
02 "Не понимаю, что происходит": Нурмагомедов - о бое с Фергюсоном
03 Возлюбленная легенды Шахтера: Мне ежедневно желают смерти
04 Официально: Олимпиада-2020 перенесена
05 Нардеп удостоился высокой спортивной награды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь