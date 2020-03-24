Ибрагимович может досрочно завершить карьеру

Новости спорта:Златан не планирует возвращаться в Италию.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович раздумывает над тем, чтобы закончить карьеру футболиста. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в данный момент Златан находится в Швеции со своей семьей. Швед вернулся на родину из-за пандемии коронавируса.

Златан не планирует возвращаться в расположение Милана и может досрочно завершить карьеру. Ключевым фактором, который повлиял на решение 38-летнего шведа, стала пандемия коронавируса.

Шведу не нравится, что сезон Серии А могут доиграть летом, хотя его контракт с клубом действует только до конца июня. Отмечается, что Милан уже начал подыскивать замену форварду.

Напомним, Златан присоединился к Милану в декабре 2019 года. За это время он провел восемь матчей в чемпионате Италии, забив три гола.