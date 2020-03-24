Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю

Новости спорта:Сергей Рафаилов подтвердил информацию из луганской Зари.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов подтвердил информацию Sport Arena о своем уходе из занимаемой им должности в ближайший четверг, 26 марта. Несмотря на это, функционер не стал объяснять причины такого решения.

"Мне осталось работать здесь два дня. Поэтому все вопросы к руководителям и другим людям. Почему? Не буду отвечать на этот вопрос. Не буду общаться с журналистами. Не буду вам это все объяснять.

26 числа я работаю последний день в Заре. Пока я никому ничего не хочу комментировать", — сказал Рафаилов.

Ранее сообщалось, что причиной ухода гендира из луганского клуба является недопонимания с президентом Евгением Геллером.

Рафаилов работал в Заре с 2009 года. С тех пор луганчанам удалось занять третье место в чемпионате Украины (сезон-2016/17), дойти до финала Кубка Украины (2015/16), а также регулярно занимать еврокубковые места и участвовать в квалификации Лиги Европы (в сезона-2016/17 и 2017/18 черно-белые выступали в групповом этапе турнира).

Заря ушла на вынужденный перерыв в чемпионате Украины на втором месте Favbet-лиги, опережая Динамо по результатам личных встреч (по 46 очков после 23 поединков).