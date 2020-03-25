Легенда Милана Мальдини рассказал о симптомах коронавируса

Новости спорта:Легендарный футболист Паоло Мальдини также отметил, что у него возникают сильные боли в суставах и мышцах.

Бывший защитник Милана Паоло Мальдини, который ныне является директором "россонери", рассказал, как протекает его выздоровление от болезни.

"Я себя ощущаю хорошо, однако все еще кашляю и не чувствую запахов и вкусов. Это абсолютно точно не похоже на типичный грипп. Любой спортсмен хорошо знает свое тело, и я в том числе. Я борюсь с врагом, которого не знаю, это новая болезнь.

Бывает, что возникают сильные боли в суставах и мышцах. В самый разгар болезни у меня была постоянная лихорадка, а температура была в районе 38,5. Пил лишь тахипирин, но никаких противовирусных препаратов не принимал, ведь у меня не было проблем с дыханием", - цитирует Мальдини Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что Милан после увольнения Бобана хочет сохранить Мальдини.