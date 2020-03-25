Брюгге ведет переговоры с Шахтером о выкупе украинского защитника

Новости спорта:Контракт украинского защитника обойдется бельгийцам приблизительно в 4 миллиона евро.

Руководство "Брюгге" начало переговоры с "Шахтером" о выкупе трансферных прав на 24-летнего левого фулбека Эдуарда Соболя.

В настоящий момент Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, по условиям которой у бельгийцев есть приоритет на выкуп украинца за 4 миллиона евро. В то же время "Брюгге" рассчитывает несколько сбить эту сумму в процессе переговоров с "Шахтером".

Отмечается, что трансфер очень близок и официально о нем может быть объявлено в ближайшее время.

В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии на счету Соболя 26 матчей (23 – в основе) и 3 результативные передачи.