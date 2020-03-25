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Брюгге ведет переговоры с Шахтером о выкупе украинского защитника

Брюгге ведет переговоры с Шахтером о выкупе украинского защитника
17:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Контракт украинского защитника обойдется бельгийцам приблизительно в 4 миллиона евро.

Руководство "Брюгге" начало переговоры с "Шахтером" о выкупе трансферных прав на 24-летнего левого фулбека Эдуарда Соболя.

В настоящий момент Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, по условиям которой у бельгийцев есть приоритет на выкуп украинца за 4 миллиона евро. В то же время "Брюгге" рассчитывает несколько сбить эту сумму в процессе переговоров с "Шахтером".

Отмечается, что трансфер очень близок и официально о нем может быть объявлено в ближайшее время.

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В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии на счету Соболя 26 матчей (23 – в основе) и 3 результативные передачи.

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ФК Шахтер, Футбол, Эдуард Соболь, ФК Брюгге, Новости футбола.
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