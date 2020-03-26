Скрипник летом может возглавить Динамо

По информации журналиста Футбольного формата Олега Ящука, наставник луганской Зари Виктор Скрипник летом сменит клубную прописку.
Специалист провел переговоры с руководителями киевского Динамо — Игорем и Григорием Суркисами. Стороны договорились об условиях будущего сотрудничества.
Нынешний наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко уже знает о переговорах клуба со Скрипником и летом готов вернуться к работе спортивным директором.
Ранее сообщалось, что футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба.