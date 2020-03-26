Экс-вратарь Динамо: Лунин готов к играм за сборную Украины

Новости спорта:Виталий Рева считает, что молодой вратарь сможет заменить Андрея Пятова.

Бывший вратарь киевского Динамо, Арсенала и сборной Украины Виталий Рева заявил, что молодой вратарь Андрей Лунин готов играть за национальную сборную.

"Лунину в Реале заиграть будет очень сложно. По крайней мере в ближайшее время. Таким клубам нужны вратари с именем, и неслучайно за Тибо Куртуа в Мадриде заплатили огромные деньги.

Нашему голкиперу нужно еще время, чтобы оббиться в испанском футболе, набраться определенного опыта. Я надеюсь, что у него все получится, работать он умеет. Шанс у Андрея появится наверняка".

"В минувшем отборочном цикле у молодежной сборной была возможность использовать Андрея, но на данный момент в своем амплуа он является одним из основных игроков национальной команды.

За младшие сборные Лунин свое уже отыграл – это нормальная ситуация. Никто не станет отрицать, что Андрей уже готов для первой команды страны. Теперь опыт в молодежке получают другие исполнители, а выбор у нас достаточный", - сказал Рева.

Напомним, на данный момент Лунин выступает за Реал Овьедо из Сегунды на правах аренды. В текущем сезоне на его счету 9 матчей за клуб.