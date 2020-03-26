Защитника Динамо раскритиковали в Бразилии за нарушения карантина

Новости спорта:Футболист повел себя неподобающим образом в Бразилии.

Защитник киевского Динамо, который ныне выступает за Коринтианс на правах аренды, Сидклей попал под шквал критики бразильских болельщиков.

Дело в том, что футболист в своем Instagram-аккаунте поделился фото, на которых он тренируется на улице и веселится в компании друзей.

"Они меня оскорбляли и писали много гневных комментариев. Например: "Боже правый! Он сумасшедший!", - цитирует Сидклея Gazeta Esportivo.

За Коринтианс Сидклей успел сыграть четыре матча, в которых не отличался голевыми действиями.