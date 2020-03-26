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Защитника Динамо раскритиковали в Бразилии за нарушения карантина

Защитника Динамо раскритиковали в Бразилии за нарушения карантина
12:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист повел себя неподобающим образом в Бразилии.

Защитник киевского Динамо, который ныне выступает за Коринтианс на правах аренды, Сидклей попал под шквал критики бразильских болельщиков.

Дело в том, что футболист в своем Instagram-аккаунте поделился фото, на которых он тренируется на улице и веселится в компании друзей.

"Они меня оскорбляли и писали много гневных комментариев. Например: "Боже правый! Он сумасшедший!", - цитирует Сидклея Gazeta Esportivo.

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За Коринтианс Сидклей успел сыграть четыре матча, в которых не отличался голевыми действиями.

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Все по теме:

Бразилия, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Сидклей.
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