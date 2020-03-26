На стадионе Вереса обвалилась часть трибуны (Фото)

Новости спорта:Клубная арена "Вереса" срочно требует реконструкции.

У представителя Второй Лиги Украины ровенского Вереса обрушилась трибуна на стадионе Авангард. Об этом клуб сообщил на своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы клуба, в прошлую пятницу рабочие начали демонтаж части стадиона и подтрибунного помещения, которые требовали реконструкции из-за некачественного строительства во времена СССР.

После обвала части сооружения будут проведены дополнительные обследования проблемного участка стадиона, а затем примут решения дальнейших действий.

Стоит отметить, что стадион Авангард в Ровно был построен в 20-х годах ХХ века. Последний раз реконструкция сооружения проводилась еще 60 лет назад.