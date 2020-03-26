Стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом

Новости спорта:Заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания, они поступят через месяц.

Киевский стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского могут переоборудовать на центр спасения пострадавших от пандемии коронавируса.

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас рассказал в Твиттере:

"Стадион Динамо им. Лобановского по инициативе президента клуба [Игоря Суркиса] могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Поступят они за месяц. Очень длинная очередь на изготовление дефицитных трубок".

Стадіон Динамо ім. Лобановського з ініціативи президента клубу можуть переобладнати на центр порятунку людей у випадку нестачі койкомісць у столиці. Уже замовлені 10 апаратів штучного дихання. Надійдуть вони за місяць. Надзвичайно довгою є черга на виготовлення дефіцитних трубок. — Igor Burbas (@iburbas) March 26, 2020

Ранее Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо.