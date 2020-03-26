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Стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом

Стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом
15:13 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания, они поступят через месяц.

Киевский стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского могут переоборудовать на центр спасения пострадавших от пандемии коронавируса.

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас рассказал в Твиттере:

тадион Динамо им. Лобановского по инициативе президента клуба [Игоря Суркиса] могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Поступят они за месяц. Очень длинная очередь на изготовление дефицитных трубок".

Ранее Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо.

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Киев, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Стадион Динамо.
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