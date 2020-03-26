Коноплянка боится, что будет через неделю

Новости спорта:Евгений в ужасе от того, что по дому необходимо делать уборку.

Украинский хавбек донецкого Шахтера Евгений Коноплянка показал, как он "развлекается" во время изоляции.

Вингер начал делать уборку в доме и написал в своем Instagram: "Боюсь представить, что может быть через несколько недель".

Ранее игрок уже попробовал себя в роли учителя, обучая свою дочь рисовать.

Напомним, что в Украине продлили карантин, спортивных мероприятий не будет до 24 апреля.