Коноплянка боится, что будет через неделю

Украинский хавбек донецкого Шахтера Евгений Коноплянка показал, как он "развлекается" во время изоляции.
Вингер начал делать уборку в доме и написал в своем Instagram: "Боюсь представить, что может быть через несколько недель".
Ранее игрок уже попробовал себя в роли учителя, обучая свою дочь рисовать.
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Боюсь представить что может быть через пару недель whoa#coronaviru а то я этого не переживу
Напомним, что в Украине продлили карантин, спортивных мероприятий не будет до 24 апреля.