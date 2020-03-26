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Клуб Реброва хочет купить игрока Шахтера

Клуб Реброва хочет купить игрока Шахтера
21:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтар

Новости спорта:Горняки первым рассмотрят предложение от венгерского клуба.

Ференцварош намерен выкупить вингера Александра Зубкова, который выступает за Фради на правах аренды из Шахтера. У полузащитника есть предложения по трансферу и от других клубов из Европы.

Интерес к Зубкову проявляют клубы из Италии, среди которых есть Сампдория. Также вингером интересуются клубы из Германии, Бельгии и Дании.

Шахтер первым рассмотрит предложение о трансфере Зубкова именно от Ференцвароша. Минувшей зимой сообщалось, что Горняки готовы досрочно вернуть Зубкова из аренды, если будет возможность отправить игрока в Серию А. В услугах украинца были заинтересованы Фиорентина, Болонья, Сампдория и Дженоа.

Зубков присоединился к Фради в начале текущего сезона. Арендное соглашение истекает в июне 2020 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Зубков провел 34 матча за Ференцварош, забив девять голов и отдав десять результативных передач.

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Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола, Александр Зубков.
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