"Сборная коронавируса" из известных футболистов

Новости спорта:В символической команде немало громких имен.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не щадит никого, включая известных футболистов.

INSIDE GLOBAL собрал символическую сборную из футболистов, у которых был диагностирован коронавирус. В нее вошли Паулу Дибала, Блез Матюиди, Патрик Кутроне, Эльяким Мангала и другие игроки. Летальных исходов среди заболевших футболистов пока не зафиксировано.

"Надеемся, в этой команде не будет новых трансферов", — прокомментировал пост INSIDE GLOBAL.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We hope that this team will not have new transfers Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global) 26 Мар 2020 в 12:00 PDT

По состоянию на 26 марта, в мире зафиксировано более 520 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 24 тысячи пациентов умерли.