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"Сборная коронавируса" из известных футболистов

"Сборная коронавируса" из известных футболистов
21:49 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В символической команде немало громких имен.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не щадит никого, включая известных футболистов.

INSIDE GLOBAL собрал символическую сборную из футболистов, у которых был диагностирован коронавирус. В нее вошли Паулу Дибала, Блез Матюиди, Патрик Кутроне, Эльяким Мангала и другие игроки. Летальных исходов среди заболевших футболистов пока не зафиксировано.

"Надеемся, в этой команде не будет новых трансферов", — прокомментировал пост INSIDE GLOBAL.

 
 
 
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We hope that this team will not have new transfers

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

По состоянию на 26 марта, в мире зафиксировано более 520 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 24 тысячи пациентов умерли.

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Футбол, Сборная, Карантин, Новости футбола, Коронавирус, Паулу Дибала, Covid-19.
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