Головко вспомнил ключевую фразу Лобановского

Новости спорта:Экс-игрок киевского Динамо Александр Головко вспомнил времена великого Лобановского.

Бывший футболист "Динамо" Александр Головко - о возвращении Валерия Лобановского в Киев в середине 90-х.

- "Динамо" середины 90-х до Лобановского относилось к управляемым командам?

- Каждая команда управляемая именно так, как это умеет делать главный тренер. Он - лицо, идеолог и олицетворение команды. Если между нами, команда - это тренер. Как бы там не рассказывали, что тренер не на все влияет, нормальный тренер влияет на все процессы в команде. Поэтому мы видели "Динамо" с лицом Сабо, затем - до 2002 года - Лобановского, далее - следующих тренеров.

- Лобановский не пришел в команду, в которой не видел перспективы. А пришел он не в 1992 году, не в 1994, а именно в конце 1996-го. Что вы, как футболист, тогда думали об этом?

- Мы не боялись, не опасались - был интерес, это если я за себя буду говорить. У Лобановского - великое имя и значительные успехи. Его приход воспринимался как проверка и собственной способности в футболе.

А как это было? Валерий Васильевич собрал нас, заверил, что не будет особых изменений в коллективе, и сказал: "Ну что ж, пошли работать". Вот именно эта фраза стала ключевой - раз тебя оставляют в команде и хотят посмотреть, на что ты способен, ты выходить и доказывать, а если нет - за тобой стоит уже следующий, кто готов выйти и показать себя. Большая заслуга Лобановского не только как тренера, но и как менеджера - что он показал, как в наши непростые времена переводить зарплату в результат.

- Имеете в виду новую систему премиальных?

- Я говорю, что другие команды бегали больше, чем мы, прыгали больше, чем мы, а достичь ничего не могли. По километражу, прыжками они были лучше, а выигрывало почему именно "Динамо". Потому что суть была в системном подходе клуба к достижению результата, причем, с прицелом не только на всеукраинский, но и на международный уровень. Это было сделано так грамотно, что за это надо аплодировать.