Челси собирается купить Нойера

Новости спорта:Лондонский клуб хочет усилиться вратарем "Баварии" Мануэлем Нойером.

"Челси" намерен усилить позицию вратаря.

Как сообщает немецкая пресса, лондонский клуб хочет подписать основного вратаря "Баварии" Мануэля Нойера. Немецкий голкипер рассматривается в качестве замены Кепе Аррисабалаге, на которого не рассчитывает тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что Нойер отказывается продлевать контракт и хочет покинуть "Баварию".

Также "Челси" интересуется вратарем "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой.

Как сообщалось ранее, 33-летний вратарь "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер не спешит продлевать контракт с мюнхенским клубом.