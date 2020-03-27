ФИФА попросила футболистов согласиться на урезание зарплаты

Новости спорта:После возобновления футбольного сезона выплаты должны вернуться к прежнему уровню.

Руководство ФИФА обсудило сложившуюся в футболе ситуацию с представителями Европейской ассоциации клубов и Профсоюзом игроков. Все стороны согласились, что нужно адаптироваться к новым реалиям, в которых теперь живет футбол, сообщает Marca.

Предложения ФИФА могут вступить в силу на следующей неделе. Одним из пунктов является просьба к игрокам пойти на 50% снижение зарплаты, пока футбол остается парализованным.

После нормализации ситуации контракты должны вернуться к изначальному состоянию, но не забывая о реалиях, в которых будет существовать спорт.

Также ФИФА намерена сделать так, чтобы футболисты оставались в своих клубах до окончания сезона, даже если их контракты истекают 30 июня этого года.