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Динамо приобрело дорогостоящее оборудование для Института сердца

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Динамо приобрело дорогостоящее оборудование для Института сердца
11:33 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Динамо продолжает реализацию программы помощи медицинским учреждениям, нуждающимся в дополнительных ресурсах для обеспечения стабильной и бесперебойной работы в условиях пандемии коронавируса СOVID-19.

Динамо обеспечило Институт сердца ультрасовременным портативным УЗИ аппаратом, в котором клиника нуждалась в связи с повышенной нагрузкой на медицинские учреждения во время пандемии коронавируса СOVID-19.

Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал о ситуации, которая сложилась на данный момент, и о помощи, оказанной киевским "Динамо".

"Мы обратились с просьбой к нашим друзьям и спонсорам, которые могли бы помочь. Первым откликнулся ФК “Динамо” Киев, подарив нам великолепный УЗИ аппарат, который сейчас будет использоваться только для больных, у которых подозревается коронавирус. А когда пандемия коронавируса пройдет, аппарат будет работать на обычных кардиологических больных еще много лет".

Высокопродуктивный УЗИ аппарат имеет полный набор функций для экспертной визуализации сердечно-сосудистой системы и позволяет получать высококачественные изображения практически в любых условиях.

Это современный ультразвуковой аппарат, у которого есть все необходимые датчики, и нам теперь не нужно будет обрабатывать стационарный аппарат, который стоит в поликлинике, после каждого больного, ведь это занимает очень много времени и выбивает нас из плановой работы", - добавил Борис Тодуров.

"К сожалению, приходится констатировать, что на сегодняшний день в Украине основную помощь в борьбе с коронавирусом мы получаем от наших спонсоров и волонтеров. Пока мы не получили ни одной пары перчаток от государства, но зато получаем такие подарки от ФК "Динамо” Киев и других спонсоров. Хочу высказать большую благодарность "Динамо" за то, что поддерживаете наших пациентов и нашу клинику".

Потребность в приобретении УЗИ аппарата возникла перед Институтом сердца из-за необходимости принимать не только экстренных пациентов, которым требуется кардиохирургическая помощь, но и больных, которые условно могут быть заражены коронавирусом.

Для того, чтобы безопасно разделить два потока пациентов, в Институте был организован отдельный диагностический кабинет, в котором оборудование работает только на условно инфицированных и уже заведомо инфицированных больных.

ФК “Динамо” Киев оперативно решил вопрос с дополнительным комплектом современного диагностического оборудования, выделив средства на приобретение необходимого аппарата.

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Киев, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Институт сердца.
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