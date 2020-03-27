Степаненко: Меня в Шахтере все устраивает

Новости спорта:Тарас Степаненко ответил на вопрос болельщика о желании сменить клуб.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко заявил, что у него нет мыслей о смене клуба и отметил, что в стане "горняков" его все устраивает. Об этом игрока рассказал во время прямого эфира в Instagram.

"Нет, практически нет таких мыслей. Меня в Шахтере все устраивает. Это команда высочайшего уровня, которая борется за самые высокие места во всех турнирах. Я доволен и счастлив быть здесь", - сказал Степаненко.

Ранее сообщалось, что Шахтер выделил 300 миллионов гривен для борьбы с коронавирусом.

Ранее Степаненко признался, что его любимый игрок Динамо ушел в Турцию.