Андрей Шевченко находится в Лондоне

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины отказался от тренировок и гольфа.

Мауро Тассотти, ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, сообщил, что наставник «сине-желтых» сейчас находится на карантине в Лондоне, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

"Шевченко сейчас на карантине в Лондоне. Даже гольф перестал иметь для него значение в данный момент. Он сказал мне, что пытался тренироваться со своими детьми, чтобы оставаться в форме, но сразу же отказался от этой идеи, так как не хотел рисковать здоровьем", - сказал Тассотти.

Сейчас УАФ ведет переговоры с Шевченко и его тренерским штабом о новом контракте на два года. В прошлом году итальянские СМИ сообщали, что тренер может возглавить "Милан".

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