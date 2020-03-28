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Суарес помогает жителям Уругвая во время пандемии коронавируса

Суарес помогает жителям Уругвая во время пандемии коронавируса
13:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Луис Суарес помогает жителям бедных районов Монтевидео.

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес оказал помощь соотечественникам в связи с пандемией коронавируса, сообщает Marca.

По информации источника, форвард пожертвовал средства на покупку 500 наборов, куда вошли медикаменты и продукты. Отмечается, что гуманитарные наборы получат жители бедных районов Монтевидео.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Испании были приостановлены розыгрыши Примеры и Сегунды.

Луис Суарес: Барселона в этом году ничего не выиграет

"Барселона" набрала 58 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров входят "Реал" (56) и "Севилья" (47).

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ФК Барселона, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола, Коронавирус.
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