Суарес помогает жителям Уругвая во время пандемии коронавируса

Новости спорта:Луис Суарес помогает жителям бедных районов Монтевидео.

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес оказал помощь соотечественникам в связи с пандемией коронавируса, сообщает Marca.

По информации источника, форвард пожертвовал средства на покупку 500 наборов, куда вошли медикаменты и продукты. Отмечается, что гуманитарные наборы получат жители бедных районов Монтевидео.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Испании были приостановлены розыгрыши Примеры и Сегунды.

"Барселона" набрала 58 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров входят "Реал" (56) и "Севилья" (47).