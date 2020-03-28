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Тарас Степаненко: Профессиональным футболистам тяжело на карантине

Тарас Степаненко: Профессиональным футболистам тяжело на карантине
17:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: EPA

Новости спорта:Полузащитник дончан Тарас Степаненко рассказал о подготовке игроков в условиях карантина.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко высказал свое мнение о карантине, а также о том, насколько тяжело переживать этот период без футбола.

"Профессиональным футболистам тяжело. Мы привыкли быть в динамике: тренировки, переезды, игры. Когда ты втягиваешься в этот процесс, ты к нему привыкаешь. Сейчас всем тяжело сидеть дома. Особо много ты не потренируешься — дома это практически невозможно. Хоть ребята и поддерживают форму, но подобная ситуация давит на голову. Физический уровень поддерживать очень сложно".

"Первый раз я столкнулся с такого масштаба пандемией, что все вынуждены находится дома на карантине. На наш век, мы уже пережили достаточно неприятных ситуаций. Надеюсь, после этого все станут сильнее".

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"Чемпионат? Все будет зависеть от того, как справимся с коронавирусом. Если в течение долгого времени физически не сможем доиграть сезон, то функционеры должны определить, как правильно надо поступить. Не все клубы согласны с идеей завершить чемпионат. Как по мне, самое главное — чтобы люди перестали болеть, и массовые мероприятия вновь начали проводить в нашей стране", — сказал Степаненко официальному каналу Шахтера.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
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