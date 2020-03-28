Тарас Степаненко: Профессиональным футболистам тяжело на карантине

Новости спорта:Полузащитник дончан Тарас Степаненко рассказал о подготовке игроков в условиях карантина.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко высказал свое мнение о карантине, а также о том, насколько тяжело переживать этот период без футбола.

"Профессиональным футболистам тяжело. Мы привыкли быть в динамике: тренировки, переезды, игры. Когда ты втягиваешься в этот процесс, ты к нему привыкаешь. Сейчас всем тяжело сидеть дома. Особо много ты не потренируешься — дома это практически невозможно. Хоть ребята и поддерживают форму, но подобная ситуация давит на голову. Физический уровень поддерживать очень сложно".

"Первый раз я столкнулся с такого масштаба пандемией, что все вынуждены находится дома на карантине. На наш век, мы уже пережили достаточно неприятных ситуаций. Надеюсь, после этого все станут сильнее".

"Чемпионат? Все будет зависеть от того, как справимся с коронавирусом. Если в течение долгого времени физически не сможем доиграть сезон, то функционеры должны определить, как правильно надо поступить. Не все клубы согласны с идеей завершить чемпионат. Как по мне, самое главное — чтобы люди перестали болеть, и массовые мероприятия вновь начали проводить в нашей стране", — сказал Степаненко официальному каналу Шахтера.