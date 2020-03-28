Бавария просит тер Штегена не продлевать контракт с Барселоной

Новости спорта:Марка-Андре тер Штеген может перейти в мюнхенский клуб.

Бавария попросила вратаря Марка-Андре тер Штегена не продлевать контракт с Барселоной.

В кандидатуре тер Штегена мюнхенский клуб видит идеальную замену Мануэлю Нойеру, которому Бавария не готова предложить длительный контракт в силу его возраста.

Сам Марк-Андре не может прийти к общему знаменателю с Барселоной об условиях новой сделки. Стороны временно свернули переговоры.

Действующий контракт тер Штегена рассчитан до лета 2022 года.

В свою очередь, Нойера связывают с потенциальным переходом в Челси, хотя сам голкипер намерен остаться в Мюнхене даже в случае неудачных переговоров с руководством.

В нынешнем сезоне тер Штеген отстоял в 34 матчах Барселоны во всех турнирах и суммарно пропустил 34 гола во всех турнирах.