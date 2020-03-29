Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото)

Новости спорта:Роналду опубликовал фото с матерью, перенесшей инсульт, после выписки из больницы.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото с мамой Марией Долореш душ Сантуш Авейру, которая вернулась домой после перенесенного инульта.

На семейном фото также запечатлены сестры Роналду - Катя и Эльма.

"Чувствую себя очень признательным за то, что моя мама вернулась из больницы и выздоравливает. Заботьтесь о своих семьях и близких", — написал Роналду.

65-летняя женщина 3 марта перенесла инсульт и была госпитализирована в больницу в Фуншале, но сейчас уже вернулась домой - ее здоровью ничего не угрожает.