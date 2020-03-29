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Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото)

Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото)
07:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Роналду опубликовал фото с матерью, перенесшей инсульт, после выписки из больницы.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото с мамой Марией Долореш душ Сантуш Авейру, которая вернулась домой после перенесенного инульта.

На семейном фото также запечатлены сестры Роналду - Катя и Эльма.

"Чувствую себя очень признательным за то, что моя мама вернулась из больницы и выздоравливает. Заботьтесь о своих семьях и близких", — написал Роналду.

 
 
 
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Feeling very thankful to have my mum home from hospital and recovering. Look after your families and loved ones. #stayhomesavelives

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Роналду, ФК Ювентус, Мадейра.
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