Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото)

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото с мамой Марией Долореш душ Сантуш Авейру, которая вернулась домой после перенесенного инульта.
На семейном фото также запечатлены сестры Роналду - Катя и Эльма.
"Чувствую себя очень признательным за то, что моя мама вернулась из больницы и выздоравливает. Заботьтесь о своих семьях и близких", — написал Роналду.
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Feeling very thankful to have my mum home from hospital and recovering. Look after your families and loved ones. #stayhomesavelives
65-летняя женщина 3 марта перенесла инсульт и была госпитализирована в больницу в Фуншале, но сейчас уже вернулась домой - ее здоровью ничего не угрожает.