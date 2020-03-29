Реал нашел 17-летнюю замену Погба

Новости спорта:Полузащитника хотели подписать еще в начале сезона.

Мадридский Реал приоритетной целью ставит подписание полузащитника Ренна Эдуардо Камавинги. 17-летний француз должен стать заменой для Каземиро и тренерский штаб желает получить его летом вместо Поля Погба.

В начале сезона Бланкос планировали сделать предложение Ренну, но не рискнули из-за возможных проблем с подписанием несовершеннолетнего игрока. Скауты продолжали следить за французом, и летом мадридцы предпримут попытку трансфера.

Ранее сообщалось, что возможный переход Камавинги обойдется Реалу в 70 миллионов евро. В услугах француза также заинтересованы Манчестер Юнайтед, Атлетико и Барселона.

Эдуардо Камавинга провел 36 матчей за Ренн во всех турнирах сезона, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Мадридский Реал идет на втором месте Примеры, набрав 56 очков после 27-ми туров. Ренн занимает третью строчку в Лиге 1.