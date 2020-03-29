Игрок Барселоны может стать одноклубником Ярмоленко

Новости спорта:Каталонский клуб готов расстаться с Мартином Брэйтуэйтом.

Нападающий Барселоны Мартин Брэйтуэйт может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, боссы каталонцев готовы отпустить футболиста за 18 миллионов евро. За эти же деньги "сине-гранатовые" подписывали футболиста.

Стоит отметить, что на датчанина претендуют сразу два английских клуба: Эвертон и Вест Хэм.

Напомним, форвард перебрался в Барселону в феврале из Леганеса в виде исключения вне трансферного окна. На его счету всего три матча за клуб.

Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны отказались от понижения зарплат из-за коронавируса.