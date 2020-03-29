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Барселона пожертвовала 30 тысяч масок в министерство здравоохранения Каталонии

Барселона пожертвовала 30 тысяч масок в министерство здравоохранения Каталонии
13:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Каталонский клуб получил средства защиты от своего партнера - китайской страховой компании Taiping.

Барселона через свой благотворительный фонд передала 30 тысяч масок в каталонское министерство здравоохранения на борьбу с коронавирусом, сообщил официальный сайт клуба.

Маски, полученные от китайского партнера Taiping, будут распределены между домами престарелых.

Барселона сотрудничает с Taiping с января – компания является страховым партнером клуба в Китае.

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Еще один сине-гранатовый клуб, Леванте, организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом. Из собранных средств были приобретены 150 тысяч масок, а также по 6 тысяч защитных очков и костюмов.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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