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Игрок Динамо на карантине играет в Counter-Strike и читает книгу "Ни сы"

Игрок Динамо на карантине играет в Counter-Strike и читает книгу "Ни сы"
14:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард "Динамо" Цитаишвили тренируется, соблюдая правила самоизоляции.

Футбольный хавбек киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Игрок отметил, что тренируется по программе, соблюдая при этом все правила самоизоляции, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

"Карантин проходит нормально, тренируюсь по программе, которую нам дали. Соблюдаю все правила самоизоляции, из дому выхожу только на пробежку да изредка - за продуктами. В свободное время смотрю фильмы, сериалы, играю в Counter-Strike на компьютере, читаю книгу по психологии "Ни сы" Джена Синсеро. Книга о том, что нужно верить в себя, в свои цели, идеи и в целом, о том, как чувствовать себя увереннее. В некоторые периоды жизни она очень помогает. Также провожу время с родителями, которые сейчас у меня гостят, а также вместе с девушкой гуляем с собакой. Естественно, носим маски, регулярно моем руки с мылом и дезинфицируем", - рассказал футболист.

Он также отметил, что часто общается с партнером по "Динамо" Денисом Поповым.

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Из партнеров по команде почти каждый день общаюсь только с Денисом Поповым, реже - с ребятами из дубля, с которыми вместе играем в Counter-Strike. Естественно, обсуждаем то, что сейчас происходит у нас в стране и в мире. Сошлись во мнении, что, хотя в "Динамо" карантин пока до 5 апреля, скорее всего, до 24-го числа ничего не изменится, поскольку до этого времени объявлен карантин в стране. Неправильно возобновлять чемпионат, пока ситуация не стабилизировалась, ведь футбол — такой вид спорта, в котором задействовано очень много людей - больше, чем 20 или 30 человек, а это очень опасно. Лучше потерпеть и потом играть с болельщиками", - подчеркнул Цитаишвили.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Георгий Цитаишвили.
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