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Карпаты и Динамо могут подать в суд

Карпаты и Динамо могут подать в суд
08:18 Сегодня Телеграф Вацко Live Фото: ua-football.com

Новости спорта:Если чемпионат завершат после 23-х туров, Карпаты и Динамо могут подать в суд.

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык в эфире совместного эфира на канале "Вацко Live" с Виктором Вацко высказал свое мнение относительно варианта, если сезон в УПЛ завершится после 23-го тура.

"Карпаты" подадут в суд, если их снимут. Они будут говорить, что у них есть теоретическая возможность остаться в Премьер-лиге. Что они подводили форму команды под конец чемпионата, и они выиграли бы 9 туров.

И "Динамо" может подать в суд. Поэтому УЕФА опасается такого силового метода. Потому что люди могут пойти в Лозанну.

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Но вполне могут быть рекомендации сыграть плей-офф из двух матчей. И сейчас УЕФА будет над этим думать", - сказал Цыганик.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Карпаты, Игорь Цыганык, ФК Динамо (Киев).
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