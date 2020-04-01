Барселона и ПСЖ могут совершить грандиозный обмен форвардами

Новости спорта:Неймар может снова перейти в каталонский гранд.

Нападающий ПСЖ Неймар в летнее трансферное окно может вернуться в Барселону, за которую он выступал в период с 2013 по 2017 год.

Как сообщает Sky Sports, "сине-гранатовые" надеются предложить за 28-летнего бразильца Антуана Гризманна, которого оценивают в 100 миллионов евро.

Руководство Барселоны ожидает, что ПСЖ потребует за Неймара не больше 155 миллионов евро, чтобы они смогли включить в сделку французского форварда и доплатить необходимую сумму.

Если парижский гранд не согласится на этот обмен, то каталонский клуб будет пытаться продать Гризманна в другой клуб, чтобы удовлетворить финансовые запросы ПСЖ по Неймару.

Ранее сообщалось, что в услугах Антуана Гризманна также заинтересованы Арсенал и Манчестер Юнайтед.